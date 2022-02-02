Теперь дело за игроками как за более точными источниками мнений об игре.

Через два дня состоится релиз Dying Light 2, а сегодня разработчики из Techland сняли эмбарго на публикацию обзоров проекта. Выяснилось, что новинка как минимум достойна внимания игроков: средняя оценка на Metacritic на момент публикации данной заметки составляла 78 баллов из 100 возможных на консолях и 74 балла — на PC.

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По словам обозревателей, Dying Light 2 радует масштабным и живым миром, продвинутой механикой паркура, а также нелинейностью. Проще говоря, по всем параметрам превосходит первую часть. Кроме, разве что, сюжетной линии: многие критики отметили слабую общую сюжетную линию проекта, а также присутствие чрезвычайно скучных и неубедительных заданий.

Напоминаем, что в Dying Light 2 мы играем за пилигрима (местные путешественники), отправившегося в Город на поиски пропавшего без вести родственника. Далее герой оказывается вовлечённым в проблемы и ужасы города, в котором вынужден решать многочисленные проблемы и примыкать к тем или иным группировкам, чтобы добиться своей первоначальной цели.

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Сюжетная линия в Dying Light 2 рассчитана на двадцать часов, а полное прохождение с выполнением всех сторонних задач — на 80 часов. Если заморочиться и постараться пройти игру всеми возможными способами и с получением всех достижений, то на это уйдёт около пятисот часов геймплея.