Через месяц состоится релиз боевика Shadow Warrior 3, ну а сегодня на страничке проекта в Steam появились его системные требования. Они в целом достаточно щадящие, особенно, если судить по современным меркам, поэтому подавляющее большинство PC-геймеров без проблем смогут опробовать данный проект. Да, не на максимальных настройках качества, но хотя бы как-нибудь.
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Минимальные требования:
- процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470, ну или эквивалентный по производительности;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon R7 260X или NVIDIA GeForce GTX 760 или эквивалентная по производительности;
- 31 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7.
Рекомендованные требования:
- процессор: AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X или эквивалентный;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080 или эквивалентная;
- 31 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 7.
Да, системные требования выглядят так, словно их писали «от балды», но, справедливости ради, этим грешат очень многие разработчики. Определённую картину нам продемонстрировали, и этого пока достаточно; реальные требования узнаем из независимых тестов производительности. Релиз Shadow Warrior 3 — первого марта.