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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стали известны системные требования Shadow Warrior 3: Core i5-3470 и GeForce GTX 760 — минимум
Но рекомендованные уже ощутимо более требовательны.
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Через месяц состоится релиз боевика Shadow Warrior 3, ну а сегодня на страничке проекта в Steam появились его системные требования. Они в целом достаточно щадящие, особенно, если судить по современным меркам, поэтому подавляющее большинство PC-геймеров без проблем смогут опробовать данный проект. Да, не на максимальных настройках качества, но хотя бы как-нибудь.

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Минимальные требования:

  • процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470, ну или эквивалентный по производительности;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon R7 260X или NVIDIA GeForce GTX 760 или эквивалентная по производительности;
  • 31 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 7.

Рекомендованные требования:

  • процессор: AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X или эквивалентный;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080 или эквивалентная;
  • 31 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 7.
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Да, системные требования выглядят так, словно их писали «от балды», но, справедливости ради, этим грешат очень многие разработчики. Определённую картину нам продемонстрировали, и этого пока достаточно; реальные требования узнаем из независимых тестов производительности. Релиз Shadow Warrior 3 — первого марта.

#flying wild hog #shadow warrior 3
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Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
Гоогле Гооглев
17:35
Передайте стиму , что игрокам не начнём играть
Скидки на игры в Steam с конца марта будут действовать чаще
Леди Яга
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>> Люди умеют считать деньги. Это важный показатель... ...тех кто едва сводит концы с концами. >> Ты то что из себя представляешь по жизни Ну давай расскажи нам о себе не стесняйся. PS: Народная му...
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
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