Но рекомендованные уже ощутимо более требовательны.

Через месяц состоится релиз боевика Shadow Warrior 3, ну а сегодня на страничке проекта в Steam появились его системные требования. Они в целом достаточно щадящие, особенно, если судить по современным меркам, поэтому подавляющее большинство PC-геймеров без проблем смогут опробовать данный проект. Да, не на максимальных настройках качества, но хотя бы как-нибудь.

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Минимальные требования:

процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-3470, ну или эквивалентный по производительности;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon R7 260X или NVIDIA GeForce GTX 760 или эквивалентная по производительности;

31 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 7.

Рекомендованные требования:

процессор: AMD Ryzen 7 2700 или Intel Core i7-6950X или эквивалентный;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1080 или эквивалентная;

31 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 7.

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Да, системные требования выглядят так, словно их писали «от балды», но, справедливости ради, этим грешат очень многие разработчики. Определённую картину нам продемонстрировали, и этого пока достаточно; реальные требования узнаем из независимых тестов производительности. Релиз Shadow Warrior 3 — первого марта.