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Новости Software Игнатий Колыско
Steam Deck получила поддержку AMD FidelityFX Super Resolution
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По сообщением отдельных профильных изданий, компания Valve добавила поддержку суперсэплинга AMD FidelityFX Super Resolution в Wayland-композитор Gamescope для SteamOS. На базе последней, если что, работает и Steam Deck.

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Таким образом, пользователи портативного ПК от Valve (называть Steam Deck консолью было бы неправильно) смогут воспользоваться всеми преимуществами FSR в тех случаях, когда игра предъявляет серьёзные требования к аппаратной начинке устройства. У игроков будет возможность настроить масштабирование изображения и поиграться с «ползунками» резкости.

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Напомним, старт продаж Steam Deck намечен на 25 февраля. Устройство станет поступать к своим первым покупателям, но официально Россия не входит в регион распространения портативного ПК от Valve.

#valve #steam deck
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