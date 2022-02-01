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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Dying Light 2 выйдет под защитой Denuvo
Впрочем, разработчики допускают, что спустя N-ное время после релиза систему отключат.
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Последнее время все новостные материалы о Dying Light 2 выходят исключительно в положительном ключе. Настала пора добавить немного разнообразия в это изобилие благоговения и обожания: как заметили внимательные игроки, на Steam-странице грядущего зомби-боевика появилось уведомление об использовании неоднозначной DRM-защиты Denuvo.

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В обсуждении игры в Steam тут же разгорелась полная гнева тема, и представители техподдержки Techland не смогли её проигнорировать. Как отметил сотрудник студии, Dying Light 2 находилась в разработке семь лет, на протяжении которых около полутора тысяч человек вложили в неё свои время и силы. Чтобы защитить новинку от пиратства, от которого серьёзно пострадала первая часть Dying Light, разработчики приняли решение о задействовании (по крайней мере, на основной период продаж) системы Denuvo.

Разработчики понимают озабоченность игроков данным известием и уверяют в том, что никакого воздействия на игровой процесс Denuvo не окажет.

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Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля.

#techland #dying light 2
9
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Николай Кононенко
17:06
Глупее текса еще не видел! Причем тут майнеры или геймеры. Цены завышает ЖАДНЫЙ ретейлер или продавец. Майнеры тоже не дураки покупать в тридорого карты которые будут окупаться вечность. Если для мамк...
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Гоогле Гооглев
17:05
🤣
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Oleg Tereshkin
17:03
Тоже что всегда они курят 😄 старые песни о главном вернулись
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Spamhommer1
17:01
>Binance готова к диалогу с властями Мугого, мрii, они такие. Захотят ли власти вообще дискутировать с этой дрянью, или просто наступят как на улитку? Вот чего криптоманьякам следует опасаться.
Криптовалютное законодательство в РФ появится в 2022 году, а Binance готова к диалогу с властями
Yilec
17:01
<quote> уже через год Windows 11 может сравняться по количеству пользователей с Windows 10, а через два - стать доминирующей ОС на рынке </quote> Вот через 2 года можно и обновиться.
Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
VRoman
17:00
Тот кто не справляется с таким спросом, те кто не смогли увеличить производство в 3 раза, а только лишь в два.
Мировые поставки чипов в прошлом году превысили отметку в $500 млрд
Jaster
16:59
Нет у меня дружбанов..
Dying Light 2 выйдет под защитой Denuvo
Гоогле Гооглев
16:58
То то я думаю , что у меня комп то нормально работает , то хреново
Windows нужно 8 часов непрерывного доступа в интернет для установки обновлений
Андрей Громцев
16:58
Последний раз 7 ку ставил лет 8 назад, так и стоит. Руками подрихтовал, идеальная система. На другом диске - 10 ка , кал откровенный
Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
Djereli
16:53
Высер всегда по женувой
Dying Light 2 выйдет под защитой Denuvo
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