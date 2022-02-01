Последнее время все новостные материалы о Dying Light 2 выходят исключительно в положительном ключе. Настала пора добавить немного разнообразия в это изобилие благоговения и обожания: как заметили внимательные игроки, на Steam-странице грядущего зомби-боевика появилось уведомление об использовании неоднозначной DRM-защиты Denuvo.
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В обсуждении игры в Steam тут же разгорелась полная гнева тема, и представители техподдержки Techland не смогли её проигнорировать. Как отметил сотрудник студии, Dying Light 2 находилась в разработке семь лет, на протяжении которых около полутора тысяч человек вложили в неё свои время и силы. Чтобы защитить новинку от пиратства, от которого серьёзно пострадала первая часть Dying Light, разработчики приняли решение о задействовании (по крайней мере, на основной период продаж) системы Denuvo.
Разработчики понимают озабоченность игроков данным известием и уверяют в том, что никакого воздействия на игровой процесс Denuvo не окажет.
Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля.