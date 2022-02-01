Впрочем, разработчики допускают, что спустя N-ное время после релиза систему отключат.

Последнее время все новостные материалы о Dying Light 2 выходят исключительно в положительном ключе. Настала пора добавить немного разнообразия в это изобилие благоговения и обожания: как заметили внимательные игроки, на Steam-странице грядущего зомби-боевика появилось уведомление об использовании неоднозначной DRM-защиты Denuvo.

реклама

В обсуждении игры в Steam тут же разгорелась полная гнева тема, и представители техподдержки Techland не смогли её проигнорировать. Как отметил сотрудник студии, Dying Light 2 находилась в разработке семь лет, на протяжении которых около полутора тысяч человек вложили в неё свои время и силы. Чтобы защитить новинку от пиратства, от которого серьёзно пострадала первая часть Dying Light, разработчики приняли решение о задействовании (по крайней мере, на основной период продаж) системы Denuvo.

Разработчики понимают озабоченность игроков данным известием и уверяют в том, что никакого воздействия на игровой процесс Denuvo не окажет.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Релиз Dying Light 2 состоится 4 февраля.