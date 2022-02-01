Этот год начался с громких новостей в игровой индустрии: сначала Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard почти за $70 млрд, затем Sony объявила о скорой покупке Bungie за $3,6 млрд. Логично предположить, что это только начало, и Джефф Кили, организатор и ведущий The Game Awards, а также ведущий Gamescom и в целом журналист и предприниматель в игровой сфере, косвенно подтвердил это предположение.
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По словам Кили, ему известно о том, что в этом году будет объявлено ещё о нескольких крупных сделках в игровой индустрии, которые сейчас находятся на завершающих стадиях переговоров и обсуждений между сторонами. Год, как справедливо отметил Кили, будет очень интересным.
Have heard from multiple people: As you might suspect, there are a few other big video game deals in final stages of negotiations. It's going to be an interesting year!— Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 1, 2022
К сожалению, пока можно только догадываться, кто и под чей контроль перейдёт. Главное, чтобы антимонопольные органы отработали свои бюджеты и не допустили развития событий, в результате которого мы спустя несколько лет окажемся в незавидной антиутопической ситуации, когда в индустрии остались только два крупных игрока, способные диктовать геймерам любую свою блажь.