Концепция интересная.

RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты

3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты

-40% в Киберпонедельник в Ситилинке

-40% в Киберпонедельник в Ситилинке

1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02

1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Разработчики из студии Brave Lamb представили трейлер War Hospital — экономической стратегии, в котором игроку придётся постоянно принимать непростые решения. Действие проекта разворачивается во времена Первой мировой войны, главным героем выступает майор Генри Уэллс. Этому человеку вверили в управление британский полевой госпиталь.

реклама

Как вы понимаете, решения в War Hospital действительно придётся принимать самые непростые. Посудите сами: война, нехватка медикаментов, оборудования и прочих ресурсов. Кому-то из раненых повезёт, кому-то — не очень. Очень интересно будет узнать, получится ли у разработчиков из Brave Lamb построить на базе крайне перспективной идеи интересную концепцию с захватывающим геймплеем.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Изданием War Hospital занимается компания Nacon, релиз стратегии должен состояться до конца текущего года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.