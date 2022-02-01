Разработчики из студии Brave Lamb представили трейлер War Hospital — экономической стратегии, в котором игроку придётся постоянно принимать непростые решения. Действие проекта разворачивается во времена Первой мировой войны, главным героем выступает майор Генри Уэллс. Этому человеку вверили в управление британский полевой госпиталь.
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Как вы понимаете, решения в War Hospital действительно придётся принимать самые непростые. Посудите сами: война, нехватка медикаментов, оборудования и прочих ресурсов. Кому-то из раненых повезёт, кому-то — не очень. Очень интересно будет узнать, получится ли у разработчиков из Brave Lamb построить на базе крайне перспективной идеи интересную концепцию с захватывающим геймплеем.
Изданием War Hospital занимается компания Nacon, релиз стратегии должен состояться до конца текущего года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.