В игровой индустрии модно отмечать различные статистические достижения, и вот, студия Bungie, очевидно, на радостях от того, что вскоре она станет частью Sony, решила поделиться информацией о том, что количество предзаказов дополнения «Королева-ведьма» для Destiny 2 превысило один миллион.
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Параллельно, чтобы не выглядеть совсем уж зазнавшейся, Bungie опубликовала видеоролик, посвящённый оружию и снаряжению в грядущем дополнении.
Доступ к «Королеве-ведьме», напомним, откроется 22 февраля. В рамках дополнения героям предстоит отправиться в мир-Престол королевы-ведьмы Саватун, чтобы освободить Свет из-под её контроля.