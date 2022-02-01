Разработчики из студии VOID Interactive выпустили большое обновление к своему сетевому шутеру Ready or Not, который считается фанатами жанра достойным продолжением линейки тактических экшенов SWAT. Апдейт размером более 3 Гбайт добавил в клиент игры новые карты, новое оружие, а также многочисленные правки баланса и не только.
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Итак, большое обновление добавило в Ready or Not три тестовые карты, получившие название Valley, Penthouse и Fast Food. Сами авторы утверждают, что работа над локациями ещё не завершена. Из оружейных новинок стоит отметить пистолет R7, а также ещё несколько образцов (MK. 16 SCAR L, BCM MK1, Krinkov SLR47). Появились ещё прицелы, обновлённые описания оружия и работающие зеркала.
Ready or Not после установки большого патча дополнительно получила поддержку AMD FidelityFX Super Resolution и улучшение производительности. По заверениям авторов, в игре снизилось количество «зависаний», а потребление видеопамяти не выходил за пределы 2 Гбайт.
С полным списком изменений можно ознакомиться вот по этой ссылке. Напомним, прямо сейчас Ready or Not доступна в раннем доступе Steam, где она появилась 18 декабря прошлого года. Почти за полтора месяца детище VOID Interactive смогло собрать 93 % отзывов из почти 32 тысяч написанных.