С озвучкой, значит.

Российское подразделение Xbox поделилось планами на 2022 год, среди которых есть парочка очень хороших новостей. Сразу к ним и предлагаем перейти: итак, как известно, Halo Infinite и Forza Horizon 5 на старте продаж имели только русские субтитры и перевод интерфейса. Сегодня же нам сообщили о том, что в течение этого года обе этих игры вдобавок получат и полную русскую озвучку. Конкретными сроками завершения работ над озвучкой с нами не поделились. Вряд ли, однако, это случится в ближайшие месяцы.

реклама

Вместе с тем представители Xbox сообщили, что базовый уровень русской локализации в этом году получит и Psychonauts 2. Перевод игры будет выполнен посредством субтитров, меню, интерфейса и внутриигровых текстур. Последнее — это когда условные надписи вроде «Вход/Выход» в игре также переводят и создают для этого специально адаптированные текстуры.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Halo Infinite и Forza Horizon 5 были высоко оценены журналистами и простыми игроками, поэтому внедрение в них русской локализации, дабы отечественный геймер с повышенным комфортом проходил данные «тайтлы», справедливо. Хотелось бы верить, что в будущем полная локализация в играх от внутренних студий Microsoft будет доступна в день релиза, а не спустя много месяцев после него, когда интерес к проектам закономерно угасает.