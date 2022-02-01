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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Halo Infinite и Forza Horizon 5 в этом году снабдят полной русской локализацией
С озвучкой, значит.
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Российское подразделение Xbox поделилось планами на 2022 год, среди которых есть парочка очень хороших новостей. Сразу к ним и предлагаем перейти: итак, как известно, Halo Infinite и Forza Horizon 5 на старте продаж имели только русские субтитры и перевод интерфейса. Сегодня же нам сообщили о том, что в течение этого года обе этих игры вдобавок получат и полную русскую озвучку. Конкретными сроками завершения работ над озвучкой с нами не поделились. Вряд ли, однако, это случится в ближайшие месяцы.

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Вместе с тем представители Xbox сообщили, что базовый уровень русской локализации в этом году получит и Psychonauts 2. Перевод игры будет выполнен посредством субтитров, меню, интерфейса и внутриигровых текстур. Последнее — это когда условные надписи вроде «Вход/Выход» в игре также переводят и создают для этого специально адаптированные текстуры.

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Halo Infinite и Forza Horizon 5 были высоко оценены журналистами и простыми игроками, поэтому внедрение в них русской локализации, дабы отечественный геймер с повышенным комфортом проходил данные «тайтлы», справедливо. Хотелось бы верить, что в будущем полная локализация в играх от внутренних студий Microsoft будет доступна в день релиза, а не спустя много месяцев после него, когда интерес к проектам закономерно угасает.

#halo infinite #forza horizon 5
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