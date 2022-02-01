Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первый сезон Battlefield 2042 отложен до лета, но бросать поддержку игры на ближайшие полгода DICE не собирается
Вызывайте уже гробовщика. Серьёзно.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

DICE подвезла две новости касательно Battlefield 2042. Одна плохая, другая — не особо важная. Начнём с плохой: первый сезон игры, который должен был стартовать в ближайшие месяцы, отложен до лета. Причина не называется, но за терпение и поддержку игроки в ближайшем обновлении получат эксклюзивный набор с обликом для специалиста, оружия и техники, а также оружие ближнего боя и карточку игрока.

реклама

Теперь плавно переходим к второй части данной новости. Несмотря на то, что первый сезон выйдет сильно позже, чем планировалось, бросать поддержку Battlefield 2042 разработчики из DICE не собираются. До старта первого сезона в игре появится адекватная таблица результатов, будет внедрён кроссплатформенный голосовой чат, появится профиль игрока, будут улучшены метки, усовершенствуется система вознаграждений.

Обещают, что механика стрельбы в Battlefield 2042 будет доработана с учётом мнений игроков. Что DICE подразумевает под «мнениями игроков», нам также почему-то предложено догадываться самостоятельно.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомним, что Battlefield 2042 стала полным провалом по всем параметрам, из-за чего к спасению франшизы привлекли Винса Зампеллу, а Electronic Arts, по слухам, полностью пересмотрит роль DICE в качестве основного разработчика серии. Оно и понятно: франшизе давно необходима встряска — то, что с ней происходит последние 5—7 лет, не лезет уже ни в какие ворота.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Apex Legends: эффектный трейлер к скорому старту сезона «Неповиновение»
«Неповиновение», новая карта, легенда и режим — в свежем трейлере Apex Legends
Сюжетный трейлер дополнения Legacy of the Sith для Star Wars The Old Republic
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
143
Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
69
Изобретение квантовых компьютеров представляет угрозу биткоину и современному шифрованию данных в целом
36
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
116
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
27
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
11
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
57
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-10700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
7
Выбираем корпус для бюджетного домашнего ПК вместе с AeroCool
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
14

Сейчас обсуждают

Alexander Rommel
19:20
Щас с кладбища будут в негодовании вопить полуразложившиеся деды типа рррряяяя це не первая видимокарта Интула ахаха
Первая видеокарта Intel Larrabee 2008 года выпуска была продана с аукциона за 5230 долларов
ev_rus
19:19
главного присадили, штабы по стране разогнали, кого привлекли кто смотался, со студентами работу провели, как и госслужащих за моральную поддержку многих уволили. Теперь отфильтровать нужно на русскоя...
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
speredon
19:19
Battlefield V вчера установил и опять удалил) упрощенка по сравнению с 4 частью пипец. На колду больше похожа чем на батлу
Первый сезон Battlefield 2042 отложен до лета, но бросать поддержку игры на ближайшие полгода DICE не собирается
Леди Яга
19:17
Ухахаха. Человек не купивший 3060Ти потому что для этого надо было бы сменить его дерьмовый блок питания снова гнет пальцы и рассказывает сказки
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
Paxton Fettel
19:16
Балин.. как деньги то вернуть?
Первый сезон Battlefield 2042 отложен до лета, но бросать поддержку игры на ближайшие полгода DICE не собирается
Kutuz
19:15
и интегралом сверху придавить
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
eds
19:14
Сейчас в Battlefield V (2018 года) онлайн выше, чем в Battlefield 2042 вышедшей в конце 2021.. Вот настолько игра говно и люди в это не хотят играть.
Первый сезон Battlefield 2042 отложен до лета, но бросать поддержку игры на ближайшие полгода DICE не собирается
kullerok
19:14
Его уже лет 10 хоронят.. ну такое
Игрокам из Альянса и Орды в World of Warcraft впервые разрешат собираться в совместные группы для участия в рейдах
Kutuz
19:14
кстати, не знаешь, а куда сдрыстнула вся эта двухпроцентная мыздесьвласть? она вообще собирается там что-то делать и менять или так, поорали на улице и растворились как сахар в горячем кофе, как слеза...
Геймеры против перекупщиков: противостояние на Avito за RTX 3050
ACDCOVER
19:13
Чтобы работало надо мелкие недоядра отключать
MSI сохраняет поддержку AVX-512 инструкций на материнской плате MEG Z690 UNIFY-X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем