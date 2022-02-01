Вызывайте уже гробовщика. Серьёзно.

DICE подвезла две новости касательно Battlefield 2042. Одна плохая, другая — не особо важная. Начнём с плохой: первый сезон игры, который должен был стартовать в ближайшие месяцы, отложен до лета. Причина не называется, но за терпение и поддержку игроки в ближайшем обновлении получат эксклюзивный набор с обликом для специалиста, оружия и техники, а также оружие ближнего боя и карточку игрока.

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Теперь плавно переходим к второй части данной новости. Несмотря на то, что первый сезон выйдет сильно позже, чем планировалось, бросать поддержку Battlefield 2042 разработчики из DICE не собираются. До старта первого сезона в игре появится адекватная таблица результатов, будет внедрён кроссплатформенный голосовой чат, появится профиль игрока, будут улучшены метки, усовершенствуется система вознаграждений.

Обещают, что механика стрельбы в Battlefield 2042 будет доработана с учётом мнений игроков. Что DICE подразумевает под «мнениями игроков», нам также почему-то предложено догадываться самостоятельно.

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Напомним, что Battlefield 2042 стала полным провалом по всем параметрам, из-за чего к спасению франшизы привлекли Винса Зампеллу, а Electronic Arts, по слухам, полностью пересмотрит роль DICE в качестве основного разработчика серии. Оно и понятно: франшизе давно необходима встряска — то, что с ней происходит последние 5—7 лет, не лезет уже ни в какие ворота.