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Новости Software Михаил Андреев
СМИ: сделку между Microsoft и Activision Blizzard рассмотрит Федеральная торговая комиссия США
Считается, что это более жёсткий антимонопольный орган Штатов.
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В прошлом месяце игровая индустрия сотряслась на фоне известия о заключения сделки между Microsoft и Activision Blizzard, по которой холдинг перейдёт в собственность редмондского гиганта почти за $70 млрд. Естественно, подобные сделки не совершаются мгновенно — в конце концов, это не батон хлеба в ларьке купить. Сначала должны быть урегулированы все юридические вопросы, в том числе должно быть получено одобрение со стороны антимонопольной службы.

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И вот, как сообщает издание Bloomberg, в качестве антимонопольного органа в случае со сделкой Microsoft и Activision Blizzard вместо привычного Министерства юстиции США выступит Федеральная торговая комиссия, которая, как сообщается, более жёстко настроена на пресечение монополизации тех или иных сфер рынка.

Пока сложно сказать, насколько безоблачно или, напротив, туманно будущее данной сделки, но ситуацию отягощает тот факт, что нынешний руководитель Федеральной торговой комиссии — Лина Хан, стремящаяся урезонить монополизацию IT-сегмента рынка.

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Как бы то ни было, рассмотрение сделки между Microsoft и Activision Blizzard займёт достаточно много времени: представители компаний рассчитывают, что все вопросы должны решиться к июлю 2023 года. Ну, а до тех пор компании будут работать как прежде — независимо друг от друга. Так что если Activision Blizzard в этом году не выпустит ни Diablo IV, ни Overwatch 2, не торопитесь винить в этом Microsoft.

#microsoft #activision blizzard
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