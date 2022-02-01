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<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Компания Blizzard в данный момент ведёт работы по внедрению в World of Warcraft возможности собирать группы из игроков Альянса и Орды. Это будет актуально для прохождения подземелий, участия в рейдах и рейтинговых PvP-боях. Все подробности по данному нововведению представлены на официальном сайте известнейшей MMORPG.

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Чтобы пригласить игрока из другой фракции поучаствовать, скажем, в зачистке важной подземной локации, нужно его добавить в список друзей по BattleTag или имени в Battle.net. Ещё одно важное условие: оба игрока должны входить в одно межфракционное сообщество в World of Warcraft.

Есть и другие ограничения по участию игроков из Альянса и Орды в одной «группе по интересам», подробнее о которых можно прочитать на официальном сайте. Межфракционные группы должны появиться вместе с выходом обновления 9.2.5, которое попадёт на тестовые серверы после релиза обновления «Конец Вечности».

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Дата выхода указанного апдейта пока не установлена: разработчики пообещали выпустить его «совсем скоро» ещё в ноябре прошлого года.