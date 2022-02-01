Разработчики из студии Asobo продолжают поддерживать авиасим Microsoft Flight Simulator, регулярно выпуская для него так называемые World Update’ы. Их смысл заключается в том, чтобы облагородить внешний вид территорий, которые не удалось привести в должный вид непосредственно к релизу проекта летом 2020 года. За прошедшие полтора года разработчики выпустили уже массу подобных обновлений мира, и вот, сегодня очередь свежего — посвящённого Австралии.
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Обновление улучшает территории самого отдалённого континента, в том числе внедряя без малого сотню вручную воссозданных австралийских достопримечательностей. Впрочем, к чему текст, если можно взглянуть на всё в специальном видеоролике?
Естественно, на этом поддержка Microsoft Flight Simulator не заканчивается: в этом году продолжат выходить обновления, в одном из которых в игру добавят поддержку технологии «умного» сглаживания DLSS, которая может стать отличным подспорьем для тех, кто не привык выбирать между качеством и производительностью. Впрочем, в современных реалиях всем нам, не готовым покупать видеокарты по 200—250 тысяч рублей, приходится делать такой неприятный выбор.