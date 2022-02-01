Как бы это ни выглядело, но Спенсер всё же дипломат.

Хоть в игровом сообществе и принято считать Microsoft и Sony непримиримыми соперниками, но в реальности данные компании относятся друг к другу с уважением. В частности, глава Xbox и Microsoft Gaming Фил Спенсер в своём официальном Twitter отметил вчерашнюю новость о покупке Bungie компанией Sony и поздравил вторую со столь достойным приобретением.

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Напоминаем, что сумма сделки между Sony и Bungie составила $3,6 млрд. Ситуация вообще достаточно иронична: ранее Bungie работала на Microsoft и создавала для неё игры серии Halo, затем перешла под контроль Activision, под руководством которой создала Destiny, а в начале 2019 года обрела независимость. Пока что сделка не завершена: за один день подобные дела не делаются.

Согласно пресс-релизу, после перехода под крыло Sony у Bungie сохранятся полная творческая независимость и весь руководящий состав студии. Работать коллектив будет как независимое подразделение Sony Interactive Entertainment.

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Что же до Microsoft Gaming, руководитель которой поздравил Sony, то в прошлом месяце компания объявила о покупке холдинга Activision Blizzard. Что не только добавляет лишней иронии во всю эту ситуацию с Bungie, но и ставит Sony в трудное положение. Что из этого всего выйдет, узнаем только спустя несколько лет.