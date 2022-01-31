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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Shadow Warrior 3 подтвердили, что игра выйдет 1 марта
А то нам полуофициальной информации от Sony и Microsoft недостаточно.
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Пару недель назад в Сети с подачи Sony и Microsoft появилась информация о том, что боевик Shadow Warrior 3 выйдет первого марта. На тот момент даже полуофициальной информации было достаточно, однако реальность зачастую складывается таким образом, что платформодержатели могут установить даты-заглушки или же вовсе ошибиться по полной программе.

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Поэтому сегодня студия Flying Wild Hog вышла на связь и подтвердила информацию: в первый день весны вы сможете отыграть роль Ло Ванга и его верного помощника Орочи Зиллы в деле усмирения дракона, которого они же сами случайно и освободили, поставив мир на грань уничтожения.

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Вместе с тем сегодня в Steam появилась возможность оформить на Shadow Warrior 3 предварительный заказ. Удовольствие обойдётся в 1 999 рублей, что для проекта такого уровня, безусловно, многовато.

#flying wild hog #shadow warrior 3
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