Пару недель назад в Сети с подачи Sony и Microsoft появилась информация о том, что боевик Shadow Warrior 3 выйдет первого марта. На тот момент даже полуофициальной информации было достаточно, однако реальность зачастую складывается таким образом, что платформодержатели могут установить даты-заглушки или же вовсе ошибиться по полной программе.
реклама
Поэтому сегодня студия Flying Wild Hog вышла на связь и подтвердила информацию: в первый день весны вы сможете отыграть роль Ло Ванга и его верного помощника Орочи Зиллы в деле усмирения дракона, которого они же сами случайно и освободили, поставив мир на грань уничтожения.
Вместе с тем сегодня в Steam появилась возможность оформить на Shadow Warrior 3 предварительный заказ. Удовольствие обойдётся в 1 999 рублей, что для проекта такого уровня, безусловно, многовато.