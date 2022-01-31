Через неделю с копейками в Apex Legends стартует новый игровой сезон под названием «Неповиновение». Его главными нововведениями станут легенда (игровой персонаж) Безумная Мэгги, новое поле боя «Повреждённый Олимп», а также обновлённый боевой пропуск и дополнительный временный режим «Контроль».
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Начнём, пожалуй с «Контроля». Данный режим представляет собой сражение в режиме «девять на девять», в рамках которого командам придётся сражаться за захват и удержание ключевых точек на поле боя. Отряды в данном режиме расширены, что, к счастью или к сожалению, увеличит масштаб и влияние командной работы на исход сражения. Если опыт игры в командные боевики нас чему-то и научил, то это тому, что со случайными людьми в такие режимы лезть не стоит — нервы не железные.
Безумная Мэгги — новый персонаж Apex Legends. Информацией о её способностях с нами поделятся позже. Безумная, свирепая и крайне непорядочная дама, на которой висит смертельный приговор. Она же и повредила локацию «Олимп», из-за чего игрокам придётся привыкать к новым реалиям данного поля боя.
Наконец, боевой пропуск, в состав которого войдут новые косметические «плюшки», загрузочные экраны, эмоции и тому подобное не особо важное барахлишко. Старт «Неповиновения» — 8 февраля.