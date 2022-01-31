Геймплей подвезли.

Через неделю с копейками в Apex Legends стартует новый игровой сезон под названием «Неповиновение». Его главными нововведениями станут легенда (игровой персонаж) Безумная Мэгги, новое поле боя «Повреждённый Олимп», а также обновлённый боевой пропуск и дополнительный временный режим «Контроль».

реклама

Начнём, пожалуй с «Контроля». Данный режим представляет собой сражение в режиме «девять на девять», в рамках которого командам придётся сражаться за захват и удержание ключевых точек на поле боя. Отряды в данном режиме расширены, что, к счастью или к сожалению, увеличит масштаб и влияние командной работы на исход сражения. Если опыт игры в командные боевики нас чему-то и научил, то это тому, что со случайными людьми в такие режимы лезть не стоит — нервы не железные.

Безумная Мэгги — новый персонаж Apex Legends. Информацией о её способностях с нами поделятся позже. Безумная, свирепая и крайне непорядочная дама, на которой висит смертельный приговор. Она же и повредила локацию «Олимп», из-за чего игрокам придётся привыкать к новым реалиям данного поля боя.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27% -37 000р на 3080 MSI Gaming 2060 12Gb подешевела на 21000р Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Наконец, боевой пропуск, в состав которого войдут новые косметические «плюшки», загрузочные экраны, эмоции и тому подобное не особо важное барахлишко. Старт «Неповиновения» — 8 февраля.