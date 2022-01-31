Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Неповиновение», новая карта, легенда и режим — в свежем трейлере Apex Legends
Геймплей подвезли.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Через неделю с копейками в Apex Legends стартует новый игровой сезон под названием «Неповиновение». Его главными нововведениями станут легенда (игровой персонаж) Безумная Мэгги, новое поле боя «Повреждённый Олимп», а также обновлённый боевой пропуск и дополнительный временный режим «Контроль».

реклама

Начнём, пожалуй с «Контроля». Данный режим представляет собой сражение в режиме «девять на девять», в рамках которого командам придётся сражаться за захват и удержание ключевых точек на поле боя. Отряды в данном режиме расширены, что, к счастью или к сожалению, увеличит масштаб и влияние командной работы на исход сражения. Если опыт игры в командные боевики нас чему-то и научил, то это тому, что со случайными людьми в такие режимы лезть не стоит — нервы не железные.

Безумная Мэгги — новый персонаж Apex Legends. Информацией о её способностях с нами поделятся позже. Безумная, свирепая и крайне непорядочная дама, на которой висит смертельный приговор. Она же и повредила локацию «Олимп», из-за чего игрокам придётся привыкать к новым реалиям данного поля боя.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Наконец, боевой пропуск, в состав которого войдут новые косметические «плюшки», загрузочные экраны, эмоции и тому подобное не особо важное барахлишко. Старт «Неповиновения» — 8 февраля.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apex Legends: эффектный трейлер к скорому старту сезона «Неповиновение»
Сюжетный трейлер дополнения Legacy of the Sith для Star Wars The Old Republic
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подозреваю Intel и Microsoft в сговоре против AMD Ryzen после выхода Windows 11
117
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
89
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
18
Изобретение квантовых компьютеров представляет угрозу биткоину и современному шифрованию данных в целом
20
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
41
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-10700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
6
Выбираем корпус для бюджетного домашнего ПК вместе с AeroCool
7
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть третья
2
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть четвертая
2

Сейчас обсуждают

Бушкапе
19:30
Статья бред. Про технологии масштабирования есть отличное видео на ютуб https://youtu.be/JZRr5LEI1J8
Как работает Nvidia DLSS - не все так однозначно
Alex Vetrov
19:29
"Автора" в черный список. Нашкрябать по сусекам на заметку, содрать фото с techpowerup.com - уровень зелота.
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
Михаил Харченко
19:29
чем вам тарков не патриотичная. ее одной вполне хватит.
СМИ: В России могут начать выделять гранты на разработку «патриотических» видеоигр
𝐒𝐔𝐁𝐒𝐓𝐀𝐍𝐂𝐄 𝐏
19:29
привет, за 150 на КУ
Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam
Юрий Меркулов
19:28
Да и старая методика работала хорошо. 730 - нищеброд, 3090 - мажор, 10 любых карт - майнер :)
Новая методика позволяет точнее и длительнее отслеживать пользователей в интернете по GPU
Владимир Баринов
19:28
гавно у тя в голове. 70% быстрее - очень много. Феррари тоже быстрее Лады/ Приоры на 70%.
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
Валерий Марков
19:23
самое главное что ПК идет в ногу ))
Инсайдер: The Elder Scrolls 6, Call of Duty и Starfield будут эксклюзивами для Xbox
Pavel Patron
19:22
77 мхеш на. 2.36 $ 5 500 р в месяц при цене трио 175 к = 31.8 месяцев окупаемости На Ютубе нашел Криптопатолога и КриптоЛео(криптосортир этот ваш) и у них 66 она с нб майнером
Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
ахахах
19:22
щёлканье стиков и свет кнопки с этим ничего несделаешь.Можно конешно кнопку заклеить чем нибудь.Но там стики у хбоксов без мёртвых зон зато
Жители РФ массово скупают бытовую технику и электронику на фоне падения курса рубля и риска локдауна
ChandlerXAAP
19:22
тити
Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем