Издание IGN, пользуясь своей авторитетной позицией в игровой индустрии, опубликовало эксклюзивный материал, из которого следует, что студия CD Projekt RED, а вернее, та её часть, что отвечала за «Гвинт», вовсю трудится над новым проектом под кодовым названием Project Golden Nekker.
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Согласно информации от журналистов, данный проект подразумевается как самостоятельная одиночная игра по «Гвинту», которая обеспечит максимальное погружение в свой игровой мир, чем будет выгодно отличаться от оригинальной карточной игры.
Предполагается, что релиз состоится до конца текущего календарного года. Подробности, соответственно, следует ожидать не раньше, чем через несколько месяцев.