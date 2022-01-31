FromSoftware и впрямь считает, что в мультиплеере Elden Ring кто-то будет мухлевать.

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Разработчики из FromSoftware решили не отдавать ситуацию в руки «авось», поэтому позаботились о том, чтобы даже глубоко вторичный, если не третичный по своей важности в рамках Elden Ring сетевой режим был надёжно защищён от игровых жуликов. Об этом стало известно из пользовательского соглашения, опубликованного на выходных на Steam-страничке новинки.

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Easy Anti-Cheat — популярная античитерская система, применяющаяся во многих сетевых проектах, в том числе Apex Legends, Fortnite, Rust и многих других. Судя по тому, что конкретно от фанатов данных игр жалобы на читерское раздолье поступают реже остальных, рискнём предположить, что Easy Anti-Cheat справляется со своей задачей.

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Релиз Elden Ring назначен на 25 февраля на всех актуальных платформах.