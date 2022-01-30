Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
God of War третью неделю подряд удерживает лидерство в чарте продаж Steam
Да и в целом ничего нового.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Чарты продаж в Steam отличаются своей «инерционностью»: обычно та или иная игра задерживается в нём на несколько недель, а в особо запущенных случаях — на несколько месяцев. Похоже, с God of War мы наблюдаем повторение истории: вышедшая в январе PC-версия культовой игры вот уже третью неделю подряд лидирует в продажах в сервисе от Valve.

реклама

Десятка лидеров на этой неделе выглядит следующим образом:

  • God of War;
  • Monster Hunter Rise;
  • Dying Light 2 (предзаказ);
  • Elden Ring (предзаказ);
  • Dying Light 2 (предзаказ);
  • Ready or Nor;
  • Total War Warhammer III;
  • Lost Ark Platinum Founder’s Pack;
  • Project Zomboid;
  • It Takes Two.
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

В целом чарт на этой неделе слабо отличается от такового неделю назад. Впрочем, удивительного в этом мало: новых игр мало, а те, что имеются, и так уже в чарте.

#steam #valve #god of war
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Глава Valve Гейб Ньюэлл тоже ждёт выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
В Steam тоже стартовала крупная распродажа по случаю лунного Нового года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam
76
TONcoin, бывший GRAM - криптовалюта от Павла Дурова
21
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
112
О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress
61
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
44
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть вторая
+
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Михаил
20:50
Это бы больной гомосек, который везде в постах меня преследует
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
Тарас Садовiй
20:49
Оптя ты сам гомосек .... да сладкий?
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
Павел Кузнецов
20:49
Для этой затычки 100 баксов красная цена.
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
Andrey St
20:48
абсолютно всратое днище )) что и так было понятно ибо ну не могут скрепопитеки в технологии, это ж не блины с лопаты жрать и не петухов из говна лепить )
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
San Sanich
20:48
То есть Вы признаёте себя соучастником мошеннической схемы DNS. Таки да, вы измазались в их говне, даже не получая с этой схемы сверхприбылей.
Модерация Avito не справляется с объявлениями борцов с перекупщиками видеокарт
Павел Кузнецов
20:48
Шок! Сенсация! Неожиданность! Затычка оказалась затычкой! Кто бы ожидал! 64bit не достаточно для игр установили британские учёные в 2000 году изучив Radeon 9000SE
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
Andrey St
20:47
с хуяли ты за укрстан забеспокоился мудень? вот же вы мрази смешные ))) обосрались и тут же "а вот у них.." )))) дбл блдь (с)
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
Павел Кузнецов
20:46
так им просто нужно создать регулятора и все записи делать в модерируемой базе данных.
OpenSea: Практически все NFT, созданные бесплатно, являются спамом или плагиатом, и простого решения этой проблемы нет
Михаил
20:46
https://rus.ozodlik.org/a/28764955.html В Фергане студента раздели догола и жестоко избили, обвинив в гомосексуализме. Тарас - пи.. допишешься, посадят на бутылку
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
Andrey St
20:44
через "годы", это говно вообще будет никому и даром не нужно )))
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем