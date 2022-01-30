Чарты продаж в Steam отличаются своей «инерционностью»: обычно та или иная игра задерживается в нём на несколько недель, а в особо запущенных случаях — на несколько месяцев. Похоже, с God of War мы наблюдаем повторение истории: вышедшая в январе PC-версия культовой игры вот уже третью неделю подряд лидирует в продажах в сервисе от Valve.
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Десятка лидеров на этой неделе выглядит следующим образом:
- God of War;
- Monster Hunter Rise;
- Dying Light 2 (предзаказ);
- Elden Ring (предзаказ);
- Dying Light 2 (предзаказ);
- Ready or Nor;
- Total War Warhammer III;
- Lost Ark Platinum Founder’s Pack;
- Project Zomboid;
- It Takes Two.
В целом чарт на этой неделе слабо отличается от такового неделю назад. Впрочем, удивительного в этом мало: новых игр мало, а те, что имеются, и так уже в чарте.