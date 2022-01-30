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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: Hogwarts Legacy выпустят в начале осени
В сентябре, это если максимально точно.
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В настоящее время дата выхода Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера» окутана пеленой тайны: официально разработчики уверяют в том, что релиз состоится в текущем году, а вот инсайдеры этого оптимизма не разделяют, допуская, что игру вполне могут отложить и до 2023-го.

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Впрочем, не все информаторы настроены столь пессимистично. Так, инсайдер AccountNGT, который потихоньку выстраивает себе имя в информаторской «индустрии», сообщает, что Hogwarts Legacy планируют выпустить в сентябре, а следующий трейлер, в котором покажут и расскажут о навыках и способностях, выпустят в феврале или марте в рамках выпуска State of Play.

К любым инсайдерским сведениям следует заранее относиться со здоровым скептицизмом; единственным достоверным источником информации, насколько авторитетным не был бы инсайдер, может служить только анонс от разработчика/издателя.

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Напомним, что хоть Hogwarts Legacy и создаётся во вселенной «Гарри Поттера», но троицу любимых героев вы здесь не увидите по причине того, что на момент действий «Наследия» не родились ни они, ни их родители, ни даже бабушки с дедушками: события игры разворачиваются примерно за век до описанных в романах.

#hogwarts legacy
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