В середине января коллектив Stray Bombay, основанный выходцами из Riot Games и Valve, выпустил в свет в раннем доступе свой подающий большие (для кого-то) надежды кооперативный шутер The Anacrusis. Теперь же разработчики решили поделиться первыми статистическими результатами своего творения.
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Выяснилось, что за первую неделю с момента раннего релиза The Anacrusis привлекла внимание свыше двухсот тысяч человек, которым общими усилиями удалось истребить более миллиарда агрессивных инопланетян. Важно, впрочем, помнить, что количество игроков в случае с The Anacrusis не равно количеству проданных копий: проект в том числе вышел по подписке Game Pass, которая известна «раздуванием» статистических показателей доступных в ней игр.
The Anacrusis — кооперативный боевик для четырёх товарищей, которым необходимо очищать гигантский космический корабль от наводнивших его пришельцев. В плане основ игрового процесса проект напоминает дилогию Left 4 Dead; разве что сеттинги разные, да и использованные технологии закономерно отличаются на полтора десятка лет.