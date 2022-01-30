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Новости Software Михаил Андреев
Более двухсот тысяч человек сыграли в кооперативный шутер The Anacrusis за первую неделю
Много это или мало? Для проекта подобного типа — сказочно много.
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В середине января коллектив Stray Bombay, основанный выходцами из Riot Games и Valve, выпустил в свет в раннем доступе свой подающий большие (для кого-то) надежды кооперативный шутер The Anacrusis. Теперь же разработчики решили поделиться первыми статистическими результатами своего творения.

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Выяснилось, что за первую неделю с момента раннего релиза The Anacrusis привлекла внимание свыше двухсот тысяч человек, которым общими усилиями удалось истребить более миллиарда агрессивных инопланетян. Важно, впрочем, помнить, что количество игроков в случае с The Anacrusis не равно количеству проданных копий: проект в том числе вышел по подписке Game Pass, которая известна «раздуванием» статистических показателей доступных в ней игр.

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The Anacrusis — кооперативный боевик для четырёх товарищей, которым необходимо очищать гигантский космический корабль от наводнивших его пришельцев. В плане основ игрового процесса проект напоминает дилогию Left 4 Dead; разве что сеттинги разные, да и использованные технологии закономерно отличаются на полтора десятка лет.

#the anacrusis #stray bombay
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