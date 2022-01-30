Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 увидела свет больше года назад (не будем сейчас вспоминать подробности этого кошмарного релиза), но счастливые обладатели консолей текущего поколения, коими пора называть PlayStation 5 и Xbox Series, вынуждены играть в режиме обратной совместимости, то есть, без всех положенных им графических «наворотов».
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Ранее CD Projekt RED пообещала, что выпустит специальные версии игры для PS5 и Xbox Series в 2022 году, и вот, похоже, срок потихоньку подходит: внимательные пользователи обнаружили в базе данных PSN соответствующую версию Cyberpunk 2077 для современной консоли от Sony. Любопытно, что в усовершенствованной версии игры изменилась и обложка — видимо, чтобы пользователь не перепутал версии.
Официально версия Cyberpunk 2077 для консолей текущего поколения должна выйти в первом квартале этого года. То есть, в период с 1 января по 31 марта включительно.