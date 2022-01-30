Мало кто устраивает периоды бесплатного доступа столь часто.

В игровом сообществе в отношении Star Citizen давно гуляют скептические настроения: многие, глядя на то, как долго продвигается разработка потенциально величайшего космосима в истории, отказываются верить, что он когда-нибудь выйдет в законченном виде. Разработчики из Cloud Imperium Games тем временем регулярно зарабатывают доверие, постоянно устраивая в Star Citizen периоды бесплатного доступа. Вот и в феврале студия проведёт в «Звёздном гражданине» аналогичную акцию.

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Старт очередного периода бесплатного доступа в Star Citizen назначен на 17 февраля. Вместе с тем в игре будет активна реферальная программа — пригласив друга/товарища, вы получите подарок в виде высокотехнологичной снайперской винтовки и специальный «сет» брони.

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Хотя активность Cloud Imperium Games в деле обеспечения игровому сообществу свободного доступа к Star Citizen и обнадёживает, но представители студии в откровенных интервью с журналистами поясняют, что до релиза проект не доберётся ещё в течение нескольких лет — в лучшем случае в 2027 году. Очевидно, к тому времени Star Citizen полностью морально устареет и потребует глобального обновления, поэтому, надеемся, разработчики предусмотрели этот «маленький» и очень неприятный момент.