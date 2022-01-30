Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Star Citizen в середине февраля вновь станет временно бесплатной
Мало кто устраивает периоды бесплатного доступа столь часто.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

В игровом сообществе в отношении Star Citizen давно гуляют скептические настроения: многие, глядя на то, как долго продвигается разработка потенциально величайшего космосима в истории, отказываются верить, что он когда-нибудь выйдет в законченном виде. Разработчики из Cloud Imperium Games тем временем регулярно зарабатывают доверие, постоянно устраивая в Star Citizen периоды бесплатного доступа. Вот и в феврале студия проведёт в «Звёздном гражданине» аналогичную акцию.

реклама

Старт очередного периода бесплатного доступа в Star Citizen назначен на 17 февраля. Вместе с тем в игре будет активна реферальная программа — пригласив друга/товарища, вы получите подарок в виде высокотехнологичной снайперской винтовки и специальный «сет» брони.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Хотя активность Cloud Imperium Games в деле обеспечения игровому сообществу свободного доступа к Star Citizen и обнадёживает, но представители студии в откровенных интервью с журналистами поясняют, что до релиза проект не доберётся ещё в течение нескольких лет — в лучшем случае в 2027 году. Очевидно, к тому времени Star Citizen полностью морально устареет и потребует глобального обновления, поэтому, надеемся, разработчики предусмотрели этот «маленький» и очень неприятный момент.

#star citizen #cloud imperium games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создатели Star Citizen допустили, что выпуск кампании Squadron 42 может задержаться ещё на несколько лет
Создатели Star Citizen допустили, что в течение пяти лет начнут работать сразу над несколькими продолжениями кампании Squadron 42
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam
64
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
108
TONcoin, бывший GRAM - криптовалюта от Павла Дурова
19
О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress
52
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть вторая
+
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
4
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Алексей Можжевельник
14:39
Лишь бы ещё больше денег получить
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
Ваня Кислицын
14:39
королла уже за 40 млн перевалила, и это только одна марка и одна машина
Электромобили страдают от пожаров в 50 раз реже машин с ДВС
Kasteomind
14:38
Кастом прошлый век
EVGA готовит необслуживаемую СЖО с дисплеем на водоблоке
Dmitri Malamud
14:38
В таком случае нужен мосх, а их в продаже нет.
NVIDIA выпустила новую видеокарту за $40 – бюджетная GeForce GT 1010 с производительностью iGPU
Дмитрий Demonada
14:38
Бедные несчастные геймеры и ждуны никак видеокарту не купят))) ждите ждите... раз опять вам дорого...
Модерация Avito не справляется с объявлениями борцов с перекупщиками видеокарт
Борис Орлов
14:37
Хотел бы узнать, на сколько дюймов мониторы теперь самые популярные.
Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam
terenty79
14:36
Бюджетная Radeon RX 6500 XT разочаровала геймеров – 72% остались недовольны по мнению 3DCenter
Леди Яга
14:32
>> Радиатор типа MO-RA в принципе не плох, но... Если судить по косвенным данным, то не так хорош, как многие про него думают. Хотя несомненно хорош. АФФтор, ты точно трезвый ? О_О PS: Примерно 700W...
Как выбрать радиатор для лютой системы жидкостного охлаждения
Бог Мацкалей
14:30
Нет , выше мы вместе с икс-пердами пришли к выводу , что геи-майнеры виноваты вместе с остальным ЛГБТ сообществом ! И это прекрасно !
Российские геймеры раскупили GeForce RTX 3050 за 50 000 р и перешли на бюджетные GeForce GTX 1650
Евгений Богданов
14:30
Оно и заметно, нового ни чего почти нет
Apple тратит на исследования и разработки не более 5% своей выручки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем