Говорят, здесь есть, на что смотреть.

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-40% в Киберпонедельник в Ситилинке

1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02

1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

До выхода Elden Ring осталось чуть меньше месяца, поэтому вполне закономерно, что СМИ и разработчики из FromSoftware наращивают активность в деле предпродажной подготовки своего амбициозного проекта. Сегодня журналисты издания Game Informer представили нашему вниманию сразу три видеоролика с записью игрового процесса Elden Ring.

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В них можно заметить традиционные для «соулслайк»-проектов элементы игрового процесса, могущественных боссов и внимание к деталям.

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Релиз Elden Ring назначен на 25 февраля на всех актуальных платформах. В которые почему-то до сих пор записывают консоли прошлого поколения.