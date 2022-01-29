До выхода Elden Ring осталось чуть меньше месяца, поэтому вполне закономерно, что СМИ и разработчики из FromSoftware наращивают активность в деле предпродажной подготовки своего амбициозного проекта. Сегодня журналисты издания Game Informer представили нашему вниманию сразу три видеоролика с записью игрового процесса Elden Ring.
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В них можно заметить традиционные для «соулслайк»-проектов элементы игрового процесса, могущественных боссов и внимание к деталям.
Релиз Elden Ring назначен на 25 февраля на всех актуальных платформах. В которые почему-то до сих пор записывают консоли прошлого поколения.