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Новости Software Михаил Андреев
20 минут свежего геймплея Elden Ring от журналистов
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До выхода Elden Ring осталось чуть меньше месяца, поэтому вполне закономерно, что СМИ и разработчики из FromSoftware наращивают активность в деле предпродажной подготовки своего амбициозного проекта. Сегодня журналисты издания Game Informer представили нашему вниманию сразу три видеоролика с записью игрового процесса Elden Ring.

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В них можно заметить традиционные для «соулслайк»-проектов элементы игрового процесса, могущественных боссов и внимание к деталям.

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Релиз Elden Ring назначен на 25 февраля на всех актуальных платформах. В которые почему-то до сих пор записывают консоли прошлого поколения.

#fromsoftware #elden ring
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Сюжетная линия в Elden Ring предусматривает примерно 30-часовое прохождение
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20 минут свежего геймплея Elden Ring от журналистов
Алексей Харитонов
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