Причём как игрок, а не как владелец компании, которой принадлежит Steam.

Если что-то и объединяет простых геймеров и мастодонтов игровой индустрии, изменивших представление о ней и навсегда оставивших свой след в её истории, то это желание поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2. Руководитель Valve Гейб Ньюэлл известен тем, что регулярно отвечает на электронную корреспонденцию; один из вопросов коснулся отношения Ньюэлла к серии S.T.A.L.K.E.R. и его планов на сиквел.

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Ньюэлл откровенно ответил, что «пару раз» прошёл оригинальный S.T.A.L.K.E.R. и дополнения к нему (прим. автора: Clear Sky и Call of Pripyat) и находится в ожидании новой части серии.

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Напоминаем, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 недавно отложили до восьмого декабря, аргументировав это тем, что на создание бескомпромиссной игры требуется дополнительное время. Аргумент банальный, но зачастую правдивый. В конце концов, релиза сиквела мы ждём уже больше десяти лет — в этом масштабе несколько лишних месяцев погоды не сделают.