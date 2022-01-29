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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Valve Гейб Ньюэлл тоже ждёт выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Причём как игрок, а не как владелец компании, которой принадлежит Steam.
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Если что-то и объединяет простых геймеров и мастодонтов игровой индустрии, изменивших представление о ней и навсегда оставивших свой след в её истории, то это желание поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2. Руководитель Valve Гейб Ньюэлл известен тем, что регулярно отвечает на электронную корреспонденцию; один из вопросов коснулся отношения Ньюэлла к серии S.T.A.L.K.E.R. и его планов на сиквел.

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Ньюэлл откровенно ответил, что «пару раз» прошёл оригинальный S.T.A.L.K.E.R. и дополнения к нему (прим. автора: Clear Sky и Call of Pripyat) и находится в ожидании новой части серии.

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Напоминаем, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 недавно отложили до восьмого декабря, аргументировав это тем, что на создание бескомпромиссной игры требуется дополнительное время. Аргумент банальный, но зачастую правдивый. В конце концов, релиза сиквела мы ждём уже больше десяти лет — в этом масштабе несколько лишних месяцев погоды не сделают.

#valve #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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asudesu
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габен тоже человек
Глава Valve Гейб Ньюэлл тоже ждёт выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
NOFX
17:15
Тоже жду карт от Интел. Если будет уровень 3070-3080RTX то принципиально куплю синюю -назло Куртану!
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Naggash
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Эх мечты мечты. Что бы у всех майнеров (крупных, фермы) сгорели все карточки кхерам. А они сами слегли от короны в коробку.
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