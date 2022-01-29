Спойлер: максимально плохо. Впрочем, другого никто не должен ожидать.

Перед началом выходных студия Techland решила повеселить нас (ну, или расстроить, тут уже вопрос восприятия) демонстрацией игрового процесса зомби-боевика Dying Light 2, записанной с консолей прошлого поколения — PlayStation 4 и Xbox One, а также их усовершенствованных версиях Pro и X соответственно. Скорее всего, постоянные читатели нашего сайта, как люди сведущие в современных технологиях, никаких чудес не ждали и примерно представляют себе, что они увидят в записи. Как бы то ни было, данный видеоролик — отличная возможность сравнить ожидаемое с действительным.

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Напомним, что помимо «пастгена» Dying Light 2 также будет доступна на консолях текущего поколения и на PC (вечный и единственный «некстген»). На этих платформах, естественно, никаких проблем с воспроизведением Dying Light 2 во всём её великолепии нет.

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Dying Light 2 выйдет уже четвёртого февраля.