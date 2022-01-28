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Новости Software Игнатий Колыско
В продажу поступила Wanderer — приключенческая VR-игра про путешествия во времени с хорошей картинкой
И локации интересные.
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Разработчики из студии M-Theory совместно с Oddboy выпустили релизный трейлер Wanderer — приключенческой игры, созданной специально для VR. Релиз проекта в Steam уже состоялся, там же можно отследить его предварительный рейтинг — 75 % на основании 36 отзывов.

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Wanderer предложит игроку попутешествовать по разным эпохам и попутно менять ход истории человечества. Главный герой — Ашер Нейман. В его мире и временной линии человечество пережило глобальную катастрофу, но на помощь пришли таинственные артефакты, обнаруженные в квартире дедушки. С помощью найденных реликтов герою удаётся перемещаться во времени и даже подружиться кое-с-кем.

Уникальная особенность Wanderer — разнообразие в проработке локаций. Просто посмотрите на официальные скриншоты из Steam и сами всё поймёте. Игрок успеет наведаться к Николе Тесле, побывать на фронте Второй мировой, попасть на Луну и даже спеть перед толпой расслабленной публики.

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Wanderer можно посмотреть и пройти на двух VR-платформа: Steam и PlayStation VR.

#m theory #wanderer
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