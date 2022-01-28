Вот уже больше полугода Galactic Civilizations IV пребывает в раннем доступе в Epic Games Store в статусе альфа-версии. Сегодня игра перешла на новый этап развития — в бета-версию, о чём нас заботливо известили разработчики из Stardock с помощью специального видеоролика. В нижеуказанном ролике можно увидеть базовый игровой процесс Galactic Civilizations IV, включая развитие своих межпланетных колоний, боевые действия и тому подобное.
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Напоминаем, что Galactic Civilizations IV — это космическая глобальная стратегия, где нужно заботиться о расширении своих владений, вступать в контакт с другими цивилизациями, исследовать мир, заниматься политикой и развиваться в технологическом плане. Только если всё делать грамотно и своевременно, вам гарантирован успех. В противном случае всё будет весьма печально.
Как долго игра ещё пробудет в раннем доступе, сказать сложно. Судя по тому, что перед нами уже «бета», то можно рискнуть и предположить, что полноценный релиз состоится в конце этого года или в начале следующего.