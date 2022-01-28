Видимо, на заводе или в офисе с постоянными стрессами со здоровьем было бы лучше.

Twitch и размножившиеся на нём за последние годы потоковые трансляции оказались в выигрышном положении во время пандемии: спрос на «посиделки со стримером» возрос, однако мало кому известно, насколько требовательной является созданная администрацией сервиса система.

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В частности, представители киберспортивной индустрии и даже британские парламентарии затронули тему используемой на Twitch системы, которая вынуждает стримеров регулярно проводить крайне длительные прямые трансляции, чтобы привлекать новую и сохранять старую аудитории. Так, зачастую стримеры ведут трансляции по десять и более часов, что негативным образом сказывается на их здоровье и психологическом состоянии.

В материале от BBC упоминается стримерша под ником Sooshi, которая два года назад ушла со своей основной работы в офисе и стала профессиональным стримером по шутерам от первого лица. За это время Sooshi удалось собрать многотысячную аудиторию постоянных зрителей, однако график, по которому она выходит в прямой эфир — ежедневно по десять часов — привёл к потере уверенности в себе, возникновению чувства постоянного беспокойства, а также развил симптомы агорафобии — боязни открытого пространства.

Как сообщается, на текущий момент максимальная продолжительность одной прямой трансляции на Twitch — 48 часов. Британские парламентарии считают, что данный лимит следует уменьшить и при этом запретить обходить ограничение простым перезапуском трансляции. Для этого также потребуется поменять правила монетизации и усовершенствовать алгоритмы продвижения стримеров.

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Что ни говори, но для здоровья лучше всего — не работать вообще, а жить на пассивный доход. К сожалению, мало кто может себе такое позволить. А так — выбор в современном мире невелик.