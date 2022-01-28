Чтобы внести разнообразие в каталог Game Pass.

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Monster Hunter World и Monster Hunter Rise — удивительно популярные игры в жанре охоты на чудовищ. А где удачная идея, там сразу же находятся желающие урвать кусок этого только что испечённого вкуснейшего душистого пирога. В числе таких желающих, как сообщает инсайдер Джефф Грабб, Microsoft.

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По сведениям Грабба, которые имеют свойства иногда сбываться, Microsoft хочет разнообразить свой каталог Game Pass игрой про охоту на чудовищ. Добавить туда оригинальные Monster Hunter будет стоить циклопических сумм денег, поэтому Microsoft, насколько известно Граббу, намеревается выпустить проект в аналогичном жанре, и ещё снабдить его режимом совместного прохождения.

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Как уточняет Грабб, производство данного проекта поручено студии Certain Affinity, которая в прошлом году сообщила о начале работ над крайне амбициозной игрой в совершенно новой серии. Паззл складывается слишком удачно, чтобы это можно было характеризовать как случайность. Так что ждём анонсов и подробностей от официальных источников.