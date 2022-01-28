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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: геймплейные кадры UFL — перспективного футбольного симулятора от дебютантов из европейской студии Strikerz
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Если вам наскучило беспросветное доминирование серии футбольных симуляторов FIFA, то в ближайшее время у неё может появиться конкурент. Несколько месяцев назад мы писали вам о UFL — ещё одном симуляторе футбола с реальными актёрами. Анонс проекта состоялся в августе прошлого года. Теперь настало время для публичной демонстрации актуальной версии геймплея.

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Кажется, у пользователей будет возможность опробовать множество режимов, включая ранговые и безранговые матчи. Будут там ещё игры формата «два на два», «три на три», оффлайн-разделы и многое другое. Разработчики UFL заявили, что в игру будет добавлено около 5 тысяч реальных спортсменов.

Ключевая «фишка» UFL — глобальная онлайн-лига, в которой можно будет выбрать собственную команду принять участие в состязаниях с выборкой по лигам от проработанного матчмейкера. Каждый год победителя онлайн-лиги будут отмечать особым образом.

За разработку UFL отвечает студия Strikerz, офисы которой есть в Беларуси, Украине, Литве и Кипре. Данный проект станет дебютным для разработчиков, распространяться он будет по условно-бесплатной модели.

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Запуск UFL должен состояться в течение 2022 года на Playstation и Xbox.

#ufl #strikerz
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Анонсирован UFL — многопользовательский и условно-бесплатный футбольный симулятор
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