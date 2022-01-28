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<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

В середине августа прошлого года хорошо известная своими ремастерами студия Nightdive официально анонсировала современное издание «древнеегипетского» боевика Powerslave. Долго ждать релиза не пришлось: сегодня разработчики сообщили, что проект доберётся до прилавков 10 февраля.

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Ремастер порадует поддержкой широкоформатных мониторов, текстурами более высокого разрешения, в целом усовершенствованной графикой, а также поддержкой анизотропной фильтрации текстур и возможностью подключать консольные геймпады. В остальном же перед нами та же самая игра образца 1996 года — классика шутеростроения.

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Напоминаем, что в Powerslave мы попадаем в древний египетский город Карнак, который оказался во власти сил явно неземного происхождения. В роли специального оперативника нам предстоит выжить в этом аду и разобраться, что, почему и зачем случилось.