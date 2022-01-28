Несмотря на свой почтенный возраст, симулятор начальника тюрьмы Prison Architect продолжает развиваться и получать контентные добавки. Так, несколько часов назад разработчики проекта сообщили о том, что для него стало доступно платное дополнение под названием Perfect Storm.
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В основу дополнения легли различные бедствия и катаклизмы, которые могут произойти на территории, где расположена возглавляемая вами тюрьма. Природа может обрушить на вас нескончаемый ливень, что приведёт к подтоплениям, наводнить на вас море крыс, побить крышу градом и тому подобное. Ущерб, причинённый тюрьме непогодой и прочими чрезвычайными ситуациями, придётся подсчитывать и возмещать: либо из бюджета тюрьмы, либо задействовав гранты и субсидии на восстановление.
В общем, Perfect Storm добавит новые элементы игрового процесса в и без того замечательную игру. За вполне символическую по современным меркам цену в 259 рублей.