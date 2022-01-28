Есть дорожная карта. И «плюшки».

Разработчики онлайн-экшена Sea of Thieves опубликовали большой видеоматериал, в котором раскрыли планы по развитию проекта на 2022 год. В скором времени в пиратском онлайн-экшене появится сюжетный контент в форме «Приключений» и «Загадок». События будут ограничены по времени и продлятся не более нескольких недель. Для каждого такого приключения авторы станут выпускать кинематографический ролик.

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Ещё один момент будет связан с завершением каждого из сезонов. Каждый раз в конце Sa of Thieves станет предлагать игрокам почувствовать в финальном приключении, а происходящие там события смогут повлиять на развитие мира игры. Первое приключение должно появиться уже 17 февраля, оно называется Shrouded Islands. В упомянутых выше «Загадках» весь сюжет будет построен на поиске подсказок и попутном решении различных головоломок.

Если вас интересует дальнейшее контентное наполнение Sea of Thieves, то всё самое интересное из запланированного на год уже можно просмотреть на специальной дорожной карте. Например, шестой контентный сезон стартует с новыми сражениями стартует уже в марте. Игрокам нужно будет заниматься захватом Морских фортов, которые охраняются Фантомами.

Вторая половина сюжетного наполнения шестого сезона посвящена новому контенту Пиратских легенд. «Пиратам» нужно будет выполнять различные сюжетные задания, искать сокровища и творить тому подобные вещи. А вот режима «Арена» пока не пользуется популярностью у завсегдатаев Sea of Thieves, поэтому разработчики приняли решение временно свернуть его поддержку на ближайшее время.

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Будут и другие сюрпризы с подарками для поклонников онлайн-экшена: Rare посоветовала следить за обновлениями. Напомним, с 2020 года Sea of Thieves присутствует в Steam, у проекта есть 90 % рейтинга на основании свыше 167 тысяч отзывов.