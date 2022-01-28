Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики пиратского онлайн-экшена Sea of Thieves раскрыли планы по поддержке на 2022 год
Есть дорожная карта. И «плюшки».
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

Разработчики онлайн-экшена Sea of Thieves опубликовали большой видеоматериал, в котором раскрыли планы по развитию проекта на 2022 год. В скором времени в пиратском онлайн-экшене появится сюжетный контент в форме «Приключений» и «Загадок». События будут ограничены по времени и продлятся не более нескольких недель. Для каждого такого приключения авторы станут выпускать кинематографический ролик.

реклама

Ещё один момент будет связан с завершением каждого из сезонов. Каждый раз в конце Sa of Thieves станет предлагать игрокам почувствовать в финальном приключении, а происходящие там события смогут повлиять на развитие мира игры. Первое приключение должно появиться уже 17 февраля, оно называется Shrouded Islands. В упомянутых выше «Загадках» весь сюжет будет построен на поиске подсказок и попутном решении различных головоломок.

Если вас интересует дальнейшее контентное наполнение Sea of Thieves, то всё самое интересное из запланированного на год уже можно просмотреть на специальной дорожной карте. Например, шестой контентный сезон стартует с новыми сражениями стартует уже в марте. Игрокам нужно будет заниматься захватом Морских фортов, которые охраняются Фантомами.

Вторая половина сюжетного наполнения шестого сезона посвящена новому контенту Пиратских легенд. «Пиратам» нужно будет выполнять различные сюжетные задания, искать сокровища и творить тому подобные вещи. А вот режима «Арена» пока не пользуется популярностью у завсегдатаев Sea of Thieves, поэтому разработчики приняли решение временно свернуть его поддержку на ближайшее время.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Будут и другие сюрпризы с подарками для поклонников онлайн-экшена: Rare посоветовала следить за обновлениями. Напомним, с 2020 года Sea of Thieves присутствует в Steam, у проекта есть 90 % рейтинга на основании свыше 167 тысяч отзывов.

#microsoft #sea of thieves #rare
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Windows 11 получит в феврале доступ к Android-приложениям вместе с переработанными версиями приложений «Блокнот» и Media Player
СМИ: Activision будет выпускать Call of Duty на консолях PlayStation как минимум до 2024 года
В Halo Infinite сыграло более 20 миллионов человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
16
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
29
Выбираю мощный блок питания форм-фактора SFX, для высокопроизводительного компактного ПК
25
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года
Видеокарта GeForce RTX 3070: тестирование в играх с классическим рендерингом
16
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть первая
4

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
15:11
зачем мне 50 версия за 45к? я что наркоман).? но точно знаю что пенсов в чебурнете дофига. и лично видел как покупают компы и разговаривают как про на оверах.. https://www.youtube.com/watch?v=OnfwugVH...
Российские геймеры массово скупают GeForce RTX 3050 за 47 000р – в Ситилинк продано 137 единиц
overandover
15:09
на кассетах? Сильно!
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
ev_rus
15:09
Не, в июле на спаде цен когда продавал, мои карты лежали максимум до 30-ти тысяч. Я даже не думал, продаю редко, что сразу столько звонков и купят. Да и торопился, вовремя успел 3060 взять за 55 т.р. ...
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
sanchez521
15:09
Знаешь, есть в стране люди, которые больше пекутся о своей жизни, чем о мечтах сжечь Америку. И вот им похер на эти твои фугасы.
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
overandover
15:08
мне твоего бреда достаточно, даже через край
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
overandover
15:07
скорее тебе придется когда-то признать, что 15 рябых за коммент при курсе 160 это не те 15 р при курсе 80
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
Виталий Shokerxxx
15:06
ты что qlc это про версия 990 самыч. для остальных plc/////
SK hynix после покупки производства памяти NAND компании Intel надеется удвоить продажи
CTyDeHT
15:06
с ПК при условии, что все остальное уже имеется, ибо вменяемые процессоры уже порядка 20 стоят
Цены RTX 3050 в США вдвое превосходят рекомендованные, а Techradar говорит о конце бюджетного гейминга
Станислав Безсонов
15:06
Ты не жил в СССР, у меня был советский комп на кассетах, такч то не ври, сейчас Эльбрус-16 + компилятор свой, это буржуйский софт на нем без оптимизации, ты ведь не знаешь какой к нему наши запилили и...
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
AndreyTNT
15:05
Цена ей 7500 от силы, совсем мир поехал кукухой...
Российские геймеры массово скупают GeForce RTX 3050 за 47 000р – в Ситилинк продано 137 единиц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем