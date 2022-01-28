О том, что Sony тоже собирается организовать подписной сервис, в котором за определённый ежемесячный взнос можно будет играть во все включённые в состав подписки игры, нам благодаря слухам и утечкам известно ещё с начала этого месяца. И вот, похоже, компания готовится к полноценной презентации своего сервиса, призванного конкурировать с Game Pass от Microsoft.
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По крайней мере, к такому выводу пришли некоторые желающие видеть желаемое в действительном геймеры, внимательно изучившие публикацию Sony касательно февральской подборки игр в PS Plus. Дело в том, что раньше в подобных публикациях красовалась надпись «Для подписчиков PlayStation Plus», тогда как в февральской подборке применено полностью иное описание: «Доступны в этом месяце без дополнительной платы».
Трудно сказать, стоит ли искать в изменённом описании какие бы то ни было намёки на новый этап развития PlayStation. Ясно одно: следует дождаться следующего выпуска State of Play, который, если верить утечкам, пройдёт в начале февраля.