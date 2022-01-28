Ай, какие плохие игроки, не понимают ничего.

Пару месяцев назад Ubisoft решила попробовать себя в сегменте NFT и даже организовала под это дело платформу под названием Quartz. Встречена она была крайне негативно, но от своих планов компания отступаться, похоже, не собирается. Даже наоборот: в Ubisoft убеждены, что игроки пока просто не осознают, насколько большие преимущества может давать технология NFT в играх.

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В беседе с изданием Finder представители Ubisoft уточнили, что ожидали негативной реакции, связанной с недопониманием концепции NFT, и именно поэтому компания сначала запустила данную систему в более привычном виде — в качестве обликов для Ghost Recon Breakpoint. По всей видимости, Ubisoft отдала Ghost Recon Breakpoint на растерзание, поскольку проект полностью коммерчески провалился, и больше, чем на роль подопытного кролика, уже не тянет.

Ubisoft уверена, что в перспективе игроки осознают, что NFT даёт преимущества прежде всего для них самих, и намерена продолжать экспериментировать с данной технологией. В качестве примера «пользы» представители Ubisoft упомянули возможность продать свой NFT-контент, когда он уже перестанет быть для игрока востребованным или же после ухода конкретного игрока в другой проект.

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Ubisoft считает негативную реакцию на NFT естественной: игроки с трепетом относятся к своим любимым франшизам, и, естественно, им тревожно узнать, куда данная технология их (франшизы) приведёт.