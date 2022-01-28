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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сюжетное дополнение к Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет 15 февраля, а консольные версии ролевой игры придётся подождать
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Разработчики из Owlcat Games совместно с издательством Meta Publishing сообщили, что 15 февраля ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous получит первое сюжетное дополнение под названием Inevitable Excess (или «Неизбежные последствия»).

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Первая информация о DLC начала появляться ещё на прошлой неделе, именно тогда разработчики начали публиковать загадочные изображения у себя в социальных сетях. Предположения находчивых фанатов о намёках со стороны Owlcat Games оказались верными: приключение по спасению пространственно-временного континуума выйдет в означенные сроки как отдельно, так и в составе сезонного абонемента.

А вот о контентном наполнении «Неизбежных последствий» разработчики не торопятся распространяться, но предлагают больше обратить внимания на опубликованные скриншоты и искать там нужные детали.

Всё в той же заметке в Steam представители Owlcat Games раскрыли информацию по поводу выхода Pathfinder: Wrath of the Righteous на консолях. Работы над портированием продолжаются, по консольным версиям есть «стабильный прогресс».

Тем не менее, в процессе разработки стало понятно, что авторам потребуется дополнительное время, чтобы обеспечить комфортный игровой процесс на консолях и устранить оставшиеся проблемы в версии игры для ПК. В связи с этим было принято «тяжёлое решение» отложить дату выхода игры на консолях до ранней осени 2022.

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В своём обращении представители Owlcat Games выразили уверенность, что в конечном итоге эта задержка сделает игру только лучше.

#owlcat games #pathfinder wrath of the righteous
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