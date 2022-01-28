Компания Ubisoft объявила о старте распродажи, посвящённой китайскому Нового году. В рамках мероприятия с чрезвычайно ожидаемым названием «Лунная распродажа» у пользователей будет возможность обзавестись нужными проектами со скидками до 80 %.
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«Лунная распродажа» в Ubisoft Store — это ещё и возможность заполучить нужную игру по молниеносной скидке. Ассортимент такой уникальной группы предложений будет обновляться каждые 48 часов.
Вот лишь некоторые интересные предложения, доступные в рамках «Лунной распродажи» (в скобках прописана стандартная цена):
- Far Cry 6 Стандартное издание — 1624 руб (2499 руб);
- Far Cry — набор «Платина» — 5831 руб (14579 руб);
- Assassin's Creed Valhalla — Ultimate Edition — 2499 руб (4999 руб);
- Watch Dogs Legion — Ultimate Edition — 1649 руб (4999 руб);
- Anno 1800 — Complete Edition 3-го года — 2289 руб (4579 руб);
- South Park — The Stick of Truth — 312 руб (1249 руб);
- The Crew 2 — 415 руб (2079 руб);
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — Ultimate Edition — 1249 руб (4999 руб);
- Riders Republic — 1624 руб (2499 руб);
- Immortals Fenyx Rising — 999 руб (2499 руб);
- Rayman Legends — 207 руб (829 руб);
- Starlink — 624 руб (2499 руб).
Со всеми предложениями можно ознакомиться на отдельной странице.