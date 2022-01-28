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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Лунная распродажа» в Ubisoft Store по случаю китайского Нового года: скидки до 80 %
Есть и экспресс-предложения, ограниченные по времени.
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Компания Ubisoft объявила о старте распродажи, посвящённой китайскому Нового году. В рамках мероприятия с чрезвычайно ожидаемым названием «Лунная распродажа» у пользователей будет возможность обзавестись нужными проектами со скидками до 80 %.

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«Лунная распродажа» в Ubisoft Store — это ещё и возможность заполучить нужную игру по молниеносной скидке. Ассортимент такой уникальной группы предложений будет обновляться каждые 48 часов.

Вот лишь некоторые интересные предложения, доступные в рамках «Лунной распродажи» (в скобках прописана стандартная цена):

  • Far Cry 6 Стандартное издание — 1624 руб (2499 руб);
  • Far Cry — набор «Платина» — 5831 руб (14579 руб);
  • Assassin's Creed Valhalla — Ultimate Edition — 2499 руб (4999 руб);
  • Watch Dogs Legion — Ultimate Edition — 1649 руб (4999 руб);
  • Anno 1800 — Complete Edition 3-го года — 2289 руб (4579 руб);
  • South Park — The Stick of Truth — 312 руб (1249 руб);
  • The Crew 2 — 415 руб (2079 руб);
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — Ultimate Edition — 1249 руб (4999 руб);
  • Riders Republic — 1624 руб (2499 руб);
  • Immortals Fenyx Rising — 999 руб (2499 руб);
  • Rayman Legends — 207 руб (829 руб);
  • Starlink — 624 руб (2499 руб).
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Со всеми предложениями можно ознакомиться на отдельной странице.

#ubisoft #распродажа #китайский новый год
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Да да, он уже не раз себя показал. Плевать ему на обещания и интересы игрунов. Бизнес и ничего более.
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daimos
00:06
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