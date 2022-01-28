Есть и экспресс-предложения, ограниченные по времени.

RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты

3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Компания Ubisoft объявила о старте распродажи, посвящённой китайскому Нового году. В рамках мероприятия с чрезвычайно ожидаемым названием «Лунная распродажа» у пользователей будет возможность обзавестись нужными проектами со скидками до 80 %.

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«Лунная распродажа» в Ubisoft Store — это ещё и возможность заполучить нужную игру по молниеносной скидке. Ассортимент такой уникальной группы предложений будет обновляться каждые 48 часов.

Вот лишь некоторые интересные предложения, доступные в рамках «Лунной распродажи» (в скобках прописана стандартная цена):

Far Cry 6 Стандартное издание — 1624 руб (2499 руб);

Far Cry — набор «Платина» — 5831 руб (14579 руб);

Assassin's Creed Valhalla — Ultimate Edition — 2499 руб (4999 руб);

Watch Dogs Legion — Ultimate Edition — 1649 руб (4999 руб);

Anno 1800 — Complete Edition 3-го года — 2289 руб (4579 руб);

South Park — The Stick of Truth — 312 руб (1249 руб);

The Crew 2 — 415 руб (2079 руб);

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — Ultimate Edition — 1249 руб (4999 руб);

Riders Republic — 1624 руб (2499 руб);

Immortals Fenyx Rising — 999 руб (2499 руб);

Rayman Legends — 207 руб (829 руб);

Starlink — 624 руб (2499 руб).

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Со всеми предложениями можно ознакомиться на отдельной странице.