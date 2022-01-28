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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Path of Exile рассказали, что изменится в игре с выходом крупного аддона «Осада Атласа»
Много всего.
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Path of Exile в настоящее время является одним из самых, если не самым вообще популярных «диаблоидов» в игровой индустрии. Успех связан и с грамотным геймдизайном, и с правильной контентной поддержкой проекта: в общем, всё заслуженно, закономерно и справедливо. Пару часов назад разработчики из Grinding Gear Games (далее GGG) наконец-то полноценно анонсировали дополнение «Осада Атласа» и рассказали, что нового ждёт фанатов Path of Exile после его установки.

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Итак, сюжетно «Осада Атласа» начнётся после гибели Сируса: миру угрожают новые враги в лице Пожирателя миров и Пламенного экзарха вместе с их сподвижниками в лице Неутолимого голода и Чёрного солнца.

Сами разработчики называют «Осаду Атласа» началом новой эры, и вот, почему. Во-первых, GGG полностью переработала большинство механик Атласа, дабы они представляли собой более понятную для игроков систему. Отказались от регионов, снизили требования для разблокировки карт и добавили возможность применять секстанты к Камням Пустоты, которые теперь и будут использоваться для открытия карт Атласа.

Во-вторых, разработчики попрощались с региональными деревьями пассивных умений Атласа и заменили их на одно гигантское древо с более чем шестью сотнями умений, действие которых распространяется сразу на весь Атлас.

Также в дополнении появится возможность использовать древние угли и зловещий ихор, чтобы наделять предметы силой Пламенного экзарха и Пожирателя миров соответственно. Добавлены новые мощные уникальные предметы, лига испытаний «Возмездие», ну и поправлен игровой баланс.

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На PC «Осада Атласа» стартует вечером 4 февраля, на консолях — вечером 9 февраля.

#path of exile #grinding gear games
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