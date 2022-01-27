Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Epic Games открывает в Польше новую студию — она будет создавать оригинальные и «графонистые» игры
О какой графике в это время тотального дефицита видеокарт может вообще идти речь?
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
Падение цен на новые <b>RX 6500XT </b> - смотри
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты

Epic Games продолжает сорить легко заработанными деньгами: компания объявила о том, что открывает в Польше свой новый коллектив разработки игр. Костяк нового подразделения Epic Games состоит из студии Plastic, отвечавшей за таким мало кому известные проекты, как Bound, Linger In Shadows и Datura.

реклама

Конкретных подробностей будущей трудовой деятельности нового коллектива пока нет; известно лишь, что польское подразделение Epic Games будет создавать оригинальные игры, которые смогут задать новые стандарты в графике.

анонсы и реклама
RTX 3050 на подходе в Ситилинке
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Польша сейчас является одним из основных производителей качественных видеоигр на планете, поэтому вполне естественно, что именно в этой стране Epic Games решила организовать своё новое подразделение.

#epic games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Главные героини анимационного сериала «Аркейн» появились в Fortnite
В Epic Games Store началась распродажа, приуроченная к лунному Новому году
В Epic Games Store раздают боевик с мехами Daemon X Machina
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
62
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 5
8
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook 15 OLED (K513E)
12
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
8
Новая Windows 11 стоит всего 14 долларов на распродаже в рамках празднования китайского Нового года
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Adrian Ilin
22:49
За что биткоин поднялся?
27 января Биткоин снова перешёл к падению, обвалив весь рынок криптовалют
Жорiн з Азову
22:46
В сети появилась фотография графического чипа мобильной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
Трумэн
22:44
Скорее всего примерно прикинули кол-во песчинок в Сахаре. Всей остальной Земле можно пренебречь. В Сахаре примерно 98% всего песка на Земле. Причем только в одном месте там в квадрате примерно 50 на 1...
Австралийские астрономы предположительно обнаружили магнетар - очень редкий тип нейтронной звезды
Юрий Меркулов
22:40
нет-нет, игра хорошая. но собрана, словно из паззла, где не все детальки сходятся. отдельные моменты просто супер, а другие вызывают негатив. в целом, повторюсь, игра нравится. 385 часов в стиме.
Нужно ли платить с майнинга и продажи криптовалют налоги – изучаем налоговый кодекс США
vit7712
22:38
когда ты уже уймешься со своим бредом ? Иди рассказы пиши .
В 2030 году Биткоин будет стоить $1 360 000, а капитализация Эфира достигнет $22.5 трлн – ARK Invest
Артем Николаев
22:38
Вообще пофиг, что они там делают, пусть хоть младенцев в жертву приносят на кладбище. Их цена недавно была как у Интела, а прибыль в разы меньше. У них даже грязной выручки меньше, чем у Интела прибыл...
Падение выручки Intel в клиентском сегменте на 7% не помешало назвать 2021 год лучшим в истории
Юрий Меркулов
22:38
Как только интересная адекватная новость - автор не Зелот :)
Ethereum не может решить основные проблемы Web 3, говорит соучредитель NEAR
Юрий Меркулов
22:36
Судя по адекватности цифр, Зелот не только пишет новости о Ситилинке, но и придумывает магазину цены.
Стартовали официальные продажи NVIDIA GeForce RTX 3050 — в ряде магазинов товар уже закончился
Юрий Меркулов
22:35
Вы не правы. 3-4 месяца тому назад закупочная цена 3080ti в DNS была 126к. Это даже выше РЦ, но да, почти вдвое ниже финальной цены.
Стартовали официальные продажи NVIDIA GeForce RTX 3050 — в ряде магазинов товар уже закончился
Павел Кузнецов
22:35
За каждым благом будет закреплён токен и через цифровую биржу можно менять трудодни на хлеб по плавающему курсу.
Виталик Бутерин рассказал об отказе от власти денег и назвал NFT технологией будущего
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем