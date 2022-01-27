Epic Games продолжает сорить легко заработанными деньгами: компания объявила о том, что открывает в Польше свой новый коллектив разработки игр. Костяк нового подразделения Epic Games состоит из студии Plastic, отвечавшей за таким мало кому известные проекты, как Bound, Linger In Shadows и Datura.
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Конкретных подробностей будущей трудовой деятельности нового коллектива пока нет; известно лишь, что польское подразделение Epic Games будет создавать оригинальные игры, которые смогут задать новые стандарты в графике.
Польша сейчас является одним из основных производителей качественных видеоигр на планете, поэтому вполне естественно, что именно в этой стране Epic Games решила организовать своё новое подразделение.