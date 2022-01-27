Главное — повод. Остальное несущественно.

Пару часов назад распродажа по случаю скорого начала Нового года по лунному календарю началась в EGS, теперь же аналогичная акция стартовала и в Steam. Распродажа в сервисе Valve охватывает великое множество игр и дополнений, однако продлится она сравнительно недолго — всего до третьего февраля.

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Скидки в рамках «лунной» распродажи достигают 85 %, и вот несколько интересных предложений:

Sid Meier’s Civilization VI за 299 рублей (скидка 85 %);

DOOM Eternal за 659 рублей (скидка 67 %);

Cities Skylines за 124 рубля (скидка 75 %);

Dragon Age II за 249 рублей (скидка 75 %);

Dishonored за 87 рублей (скидка 75 %).

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Иными словами, неплохое подспорье, если вы растратили все свободные средства до зимней распродажи в Steam: сейчас — отличная возможность наверстать упущенное.