Пару часов назад распродажа по случаю скорого начала Нового года по лунному календарю началась в EGS, теперь же аналогичная акция стартовала и в Steam. Распродажа в сервисе Valve охватывает великое множество игр и дополнений, однако продлится она сравнительно недолго — всего до третьего февраля.
реклама
Скидки в рамках «лунной» распродажи достигают 85 %, и вот несколько интересных предложений:
- Sid Meier’s Civilization VI за 299 рублей (скидка 85 %);
- DOOM Eternal за 659 рублей (скидка 67 %);
- Cities Skylines за 124 рубля (скидка 75 %);
- Dragon Age II за 249 рублей (скидка 75 %);
- Dishonored за 87 рублей (скидка 75 %).
Иными словами, неплохое подспорье, если вы растратили все свободные средства до зимней распродажи в Steam: сейчас — отличная возможность наверстать упущенное.