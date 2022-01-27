Уровень философии поражает воображение.

На сегодняшний день Uncharted 4 A Thief’s End — последняя часть приключений Натана Дрейка. Но фанаты франшизы справедливо хотят большего. Возможность задать вопрос о потенциальном выпуске Uncharted 5 выпала журналистам GamesRadar, побеседовавшим с гейдизайнерами дополнения Uncharted The Lost Legacy Шонам Эскайгом и Куртом Маргено.

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Отвечая на данный вопрос, разработчики отметили, что они очень любят серию Uncharted, и что мир этой франшизы они хотели бы видеть гораздо чаще. Пока что ничего насчёт возможного выпуска новой части серии авторы сказать не могут, но справедливо уточняют, что никогда не следует говорить «никогда».

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Напоминаем, что завтра на PlayStation 5 заглянет сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection, а когда-нибудь позже в этом году он доберётся и до персональных компьютеров.