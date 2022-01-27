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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Apex Legends: эффектный трейлер к скорому старту сезона «Неповиновение»
В трейлере творится треш и угар. Впрочем, ничего нового.
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Через полторы недельки в Apex Legends стартует новый, уже двенадцатый по счёту сезон, который нарекли «Неповиновением». Главным нововведением сезона станет персонаж («легенда») Безумная Мэгги, и, собственно, её появлению на поле боя и взаимоотношениям с другими персонажами и посвящён свежий видеоролик.

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Напоминаем, что «Неповиновение» стартует 8 февраля. Вместе с тем в Apex Legends начнётся празднование третьей годовщины со дня выхода игры, в рамках которой пользователи смогут получить в подарок трёх «Легенд»: Октейна, Ваттсон и Валькирию.

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Apex Legends доступна на всех актуальных платформах.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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