В отношении рутинных новостей о раздачах игр в Epic Games Store становится всё сложнее придумывать оригинальное вступление, поэтому, пожалуй, вскоре придётся обходиться вообще без него. Итак, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга вы можете забрать в вечное пользование боевик Daemon X Machina.
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Действие игры разворачивается в будущем, а предыстория банальна: нам в роли наёмника-представителя людей «нового рода» предстоит облачиться в экзоскелет-мех и сразиться с заражёнными роботизированными созданиями, ожидаемо объявившими войну своим создателям.
На следующей неделе раздадут платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair.