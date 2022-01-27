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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы похожей на XCOM стратегии Phoenix Point раскрыли детали дополнения Kaos Engines
Машины, стволы и даже сюжетные миссии. Если вкратце.
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Разработчики из студии Snapshot Games раскрыли подробности очередного дополнения для тактической стратегии Phoenix Point, впервые о котором было объявлено ещё в конце прошлого года. Набор контента получил название Kaos Engines, выйдет он должен 1 марта и добавить в игру сюжетную мини-кампанию вместе с персонализируемыми транспортными средствами.

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Теперь можно обо всём рассказать чуть подробнее:

  • новое оружие: пять пушек Kaos Tech, которые могут усилить бойцов, но также выйти из строя в самый нужный момент;
  • новые модификации транспортных средств: двигатели, модули корпуса или наборы вооружения, доступные для установки и комбинирования;
  • новые сюжетные задания: четыре миссии от Kaos Syndicate, за прохождение которых выдадут уникальные транспортные технологии и оружия для использования в основной сюжетной кампании;
  • новое транспортное средство: Kaos Buggy — самодельное транспортное средство, оснащённое двумя разными типами оружия.

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Напомним, Phoenix Point — это стратегия от команды Джулиана Голлопа, главного идейного вдохновителя оригинальной X-COM. Проект доступен на ПК и консолях обоих поколений. В Steam у Phoenix Point есть 71 % рейтинга на основании 2790 отзывов. Для сравнения: XCOM 2 имеет в том же магазине Valve 83 % рейтинга на основании более 52 тысяч отзывов.

#phoenix point #snapshot games
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