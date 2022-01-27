Хотя с каждым днём смысла в выражении «уйти в печать» в отношении видеоигр всё меньше и меньше, но разработчики продолжают отмечать данное событие в угоду традиции и как достижение важного этапа в производстве игры. Сегодня в печать отправилась Horizon Forbidden West — одна из главных, если не главная вообще, игр для PlayStation в этом году.
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Технически это означает, что процесс производства игры завершён и что обозначенная ранее дата релиза уже не сместится «вправо» по графику. Исключения, конечно, бывали, но вероятность их слишком невелика в общей статистике.
Напоминаем, что Horizon Forbidden West выйдет через три недели — 18 февраля — на PS5 и PS4. Хотелось бы верить, что рано или поздно она повторит судьбу предшественницы и также доберётся и до персональных компьютеров.