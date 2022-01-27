После вчерашнего анонса технологичного шутера Crysis 4 разработчики из компании Crytek дали в очередной раз понять, что не собираются забрасывать поддержку кооперативного экшена Hunt: Showdown. Именно поэтому для проекта было представлено очередное обновление, вносящее ряд изменений.
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Итак, патч с порядковым номером 1.7.2 добавил в игру три дополнительных варианта исполнения револьвера Скофилда и винтовку Berthier MLE 1892 Deadeye. Ещё «заплатка» добавила дополнительный вид боеприпасов с цельнометаллической оболочкой для винтовок, которые помогут им увеличить дальность стрельбы и пробивную силу.
Игроки также могут рассчитывать, что обновка улучшит поведение некоторых ловушек, а также поправит баланс некоторых видов оружия и системы нанесения урона.
Hunt: Showdown на ПК представлена в Steam, где у неё есть 84 % рейтинга на основании свыше 91 тысяч отзывов.