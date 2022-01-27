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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Half-Life 2 в следующем месяце получит крупный мод Overcharged — с новой механикой стрельбы, оружием, противниками и эффектами
Культовость игры именно подобными работами и определяется.
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Half-Life 2 — это, безусловно, культовый проект. И чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на свежее видео фанатской модификации Overcharged, призванной обогатить и усовершенствовать игровой процесс «Халфы», сделав его более «съедобным» спустя почти восемнадцать лет после релиза.

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Модификация многое в лучшую сторону меняет в Half-Life 2: после её установки в игре появляется новая механика стрельбы, активируется возможность стрельбы по-македонски, бросать гранаты одной кнопкой, прицеливаться, и так далее.

С точки зрения контента Overcharged также значительно расширяет игру: после установки модификации в Half-Life 2 появляется более пятидесяти новых «пушек», включая оружие из первой Half-Life, а также вырезанное запланированное для второй части, в том числе и легендарный «Калаш». Добавляются новые противники, в том числе представители Расы X, новые анимации, дополнительные настройки, а также новые визуальные эффекты и частицы. Даже вырезанные Valve в своё время игровые уровни — и те вернутся.

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Релиз модификации запланирован на следующий месяц. В феврале его можно будет «добыть» только на портале ModDB, а затем — в течение года — он появится и в соответствующем разделе в Steam.

#valve #half-life 2
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