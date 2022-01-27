Впрочем, раньше времени строить надежды мы бы не стали.

Blizzard Entertainment переживает не лучшие времена: новых игр нет, старые умирают, а из стен коллектива звучит разве что «музыка жизни», что отнюдь не прибавляет студии очков в карму. Руководство Blizzard это осознаёт, поэтому несколько часов назад новый глава компании Майк Ибарра, отвечая на сообщение справедливо недовольного пользователя Twitter, заявил, что в ближайшие недели нас ждут новости по Warcraft и Overwatch, а затем — по Diablo.

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Трудно сказать, что это будут за новости. Вряд ли нас ждёт анонс новой игры серии Warcraft; а вот оглашение даты выхода Overwatch 2 — вполне вероятный сценарий. Работа над сиквелом геройского шутера компании ведётся уже несколько лет, и, учитывая, что по своей сути это контентная надстройка для первой Overwatch, избыточно много времени для его создания требоваться не должно.

Blizzard is a big studio and we have talented and growing teams supporting live games as well. Over the coming weeks, you'll be hearing more on that from Warcraft and Overwatch. Diablo will follow. Stay tuned! — Mike Ybarra (@Qwik) January 25, 2022

Что же касается Diablo, то сейчас Blizzard вовсю корпит над Diablo IV. Возможно, нам покажут геймплей новинки и, если очень повезёт, также огласят дату выхода.

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Отметим, что Blizzard отменила BlizzCon, так что сразу «пачки» громких анонсов, к чему мы привыкли от «Метелицы», не будет. Впрочем, оно и к лучшему: меньше новостей останутся незамеченными.