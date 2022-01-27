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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard готовит новости о Warcraft, Overwatch и Diablo
Впрочем, раньше времени строить надежды мы бы не стали.
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Blizzard Entertainment переживает не лучшие времена: новых игр нет, старые умирают, а из стен коллектива звучит разве что «музыка жизни», что отнюдь не прибавляет студии очков в карму. Руководство Blizzard это осознаёт, поэтому несколько часов назад новый глава компании Майк Ибарра, отвечая на сообщение справедливо недовольного пользователя Twitter, заявил, что в ближайшие недели нас ждут новости по Warcraft и Overwatch, а затем — по Diablo.

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Трудно сказать, что это будут за новости. Вряд ли нас ждёт анонс новой игры серии Warcraft; а вот оглашение даты выхода Overwatch 2 — вполне вероятный сценарий. Работа над сиквелом геройского шутера компании ведётся уже несколько лет, и, учитывая, что по своей сути это контентная надстройка для первой Overwatch, избыточно много времени для его создания требоваться не должно.

Что же касается Diablo, то сейчас Blizzard вовсю корпит над Diablo IV. Возможно, нам покажут геймплей новинки и, если очень повезёт, также огласят дату выхода.

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Отметим, что Blizzard отменила BlizzCon, так что сразу «пачки» громких анонсов, к чему мы привыкли от «Метелицы», не будет. Впрочем, оно и к лучшему: меньше новостей останутся незамеченными.

#blizzard
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Don't Hurt Me
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он купил нищую 3060 и теперь везде свой бред пишет про шикарные технологии и прочее фуфло от хуанга за х2,5 цену. а эта 3050 уделает 1080ти, не иначе🤣🤣🤣
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omoikane
14:47
у амд не тоже самое, у них основной рост из за консолей и цпу. Видях они тупо заметно меньше производят(скорее всего в разы), так как основная часть квот отданная под цпу(в том числе консольные).
Падение выручки Intel в клиентском сегменте на 7% не помешало назвать 2021 год лучшим в истории
ev_rus
14:47
Троль он, барыга, тащит с Германии Амд и толкает лохам. Его клиенты на Амд даже не играют в игры потом, не могут. Как и он сам.
Падение выручки Intel в клиентском сегменте на 7% не помешало назвать 2021 год лучшим в истории
Savangard
14:46
Друг, я смотрю у тебя прям жёсткий стояк на эту карту, судя по количеству постов о ней.
Названы рекомендованные цены моделей GeForce RTX 3050 от различных производителей
ev_rus
14:46
Очередные сказки из склепа. В руки даже Интел не трогай никогда, не ломай продукцию, у тебя аура плохая, ясно же.
Падение выручки Intel в клиентском сегменте на 7% не помешало назвать 2021 год лучшим в истории
DimaUZB2001
14:45
она не майнится стоит LHR 3.0 лови минус
Европейские цены GeForce RTX 3050 оказались довольно низкими – идёт большая партия за 250 долларов
ev_rus
14:45
да, умственно отсталые всегда других считают за дураков.
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hardware
14:44
5090ti
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