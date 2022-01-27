Учитывая, что это за проект, результат отличный.

Ровно неделю назад состоялся релиз Rainbow Six Extraction — ответвления «Радуги», в котором хорошо нам знакомые оперативники в кооперативном режиме сражаются с инопланетной угрозой. Несмотря на то, что проект рассчитан на большого любителя, таковых за первую пострелизную неделю нашлось аж три миллиона, о чём Ubisoft с гордостью сообщила буквально пару часов назад.

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Ubisoft поблагодарила сообщество и напомнила, что завтра, 28 января, в Rainbow Six Extraction появится функция под названием Buddy Pass, которая позволяет игроку пригласить в «Эвакуацию» двух друзей и дать им возможность бесплатно поиграть в новинку в течение двух недель.

Важно помнить, что в случае с Rainbow Six Extraction количество игроков не равно количеству проданных копий проекта: «Эвакуация» с релиза доступна по подписке Xbox/PC Game Pass, так что пользовательская заинтересованность ею ощутимо «раздута».

Rainbow Six Extraction has surpassed three million players within its first week! A sincere thank you to our millions of players, and it's just the beginning - starting tomorrow, our Buddy Pass is live. Invite two of your friends from any platform to play with you for free! pic.twitter.com/JmFPzglHfO — Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) January 26, 2022

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Впрочем, жизненный цикл Extraction только начался: впереди контентные обновления и, возможно, даже крупные дополнения.